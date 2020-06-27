Российский легионер огорчил Месси. "Барселона" рискует потерять титул

По ходу встречи Луис Суарес после передач Лионеля Месси дважды выводил "Барселону" вперед, но в начале второго тайма российский легионер Федор Смолов, а на 88-й минуте Яго Аспас восстанавливали равновесие.

Потеря очков в поединке с одним из аутсайдеров может дорого обойтись действующему чемпиону "Барселоне". Каталонцы вырвались в лидеры, но ближайший конкурент "Реал", который сыграет с "Эспаньолом", наверняка постараются лишить Месси и "Барселону" первого места.

До финиша чемпионата Испании командам осталось провести по 6-7 матчей.