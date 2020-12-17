Российский комментатор копил деньги на квартиру детям, но все проиграл на ставках

”Возможно, не совсем правильно так откровенно об этом рассказывать, но вдруг моя история станет хорошим уроком для остальных. Я проиграл очень много накопленных средств, которые откладывал на будущее своей семьи и своих детей.

Были хорошие хлебные года — ЧМ-2018 и Евро-2016. Хотел купить квартиру детям, но ничего не вышло. Это не одна ставка, их много — я проигрывал, а оно накапливалось, накапливалось и накапливалось. Итогом стала проигранная сумма с шестью нулями.

Я ходил к психологу, чтобы меня от этой игровой зависимости избавили. Заплатил пять тысяч рублей за сеанс, но женщина меня вообще не поняла. Говорит: ”Сходи в ЦУМ, купи детскую рулетку и поиграй”. Даже к целителю ходил — он поколдовал и сказал: ”Все, ты чист”.

Я ставил, чтобы выиграть, чтобы денег заработать. Но это глупость, инфантильность. Это как проблема алкоголика, который никогда не признается, что он алкоголик. Видимо, надо дойти до какой-то низшей точки, чтобы самому себе сказать: ”Все, брат, стопэ, ты лузер”.

У меня все в порядке — дом есть, машина есть, семья ни в чем не нуждается. Только свободных денег на ставки нет. Я сейчас почти завязал со ставками и точно близок к финишу”, — рассказал Генич.

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