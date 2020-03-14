Российский комментатор Геннадий Орлов предлагает не переносить Евро-2020 и приводит в пример "Блокадный матч"

"В Италии сейчас самый такой горячий оазис болезни для Европы. Может, там и не надо связываться, но все-таки проводить турнир нужно, даже без зрителей", - сказал Орлов.
– Почему?
– Пример – «блокадный матч».
– Другая ситуация совсем.
– Идея в другом. Нельзя, чтобы жизнь останавливалась, понимаете? Это паника, черт-те что, раскардаш полный, все будут сидеть по домам и бояться.
То, что делают медики, это делают медики, а мы, здравомыслящие люди, должны прийти к чему-то одному. Как жить дальше? Тогда надо все закрыть, школы закрыть.
УЕФА уже приостановился розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. На следующей неделе может быть принято решение о том, что чемпионат Европы будет перенесен на 2021 год.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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