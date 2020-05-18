Российский футболист заразился коронавирусом

"Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал", — говорится в сообщении.

Плиев сыграл в прерванном из-за пандемии чемпионате России 12 матчей и заработал 4 желтых карточки.

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