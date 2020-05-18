Российский футболист заразился коронавирусом
Футболист казанского "Рубина" Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте клуба.
Футболист казанского "Рубина" Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте клуба.
"Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал", — говорится в сообщении.
Плиев сыграл в прерванном из-за пандемии чемпионате России 12 матчей и заработал 4 желтых карточки.
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