Российские клубы в Лиге чемпионов: 9 матчей - 0 побед

Бронзовый призер чемпионата России "Краснодар" проиграл в гостях победителю Лиги Европы испанской "Севилье" - 2:3 (2:1). К середине первого тайма краснодарцы были впереди 2:0, к тому же у "Севильи" перед свистком на перерыв был удален с поля игрок, однако в середине второй половины встречи хозяева поля с интервалом в несколько минут забили два мяча и вырвали победу.

"Зенит" не удержал победный счет

Без побед выступает в турнире и чемпион России "Зенит". В третьем туре питерцы не сумели удержать преимущество на своем поле против одного из лидеров F-группы итальянского "Лацио" - 1:1 (1:0).

"Зенит" открыл счет на 32-й минуте после удара с близкого расстояния Александра Ерохина. Незадолго до финального свистка "Лацио", выступавший на "Газпром-Арене" полурезервным составом, восстановил равновесие.

Подопечные Сергея Семака набрали первое очко в турнире. Чтобы надеяться на выход в 1/8 турнира, "Зенит" должен во втором круге выиграть все три матча. Задача, прямо скажем, трудновыполнимая. В следующем туре, который пройдет 24 ноября, "Зенит" сыграет с "Лацио" в гостях.

Лига чемпионов (3-й тур)

Группа Е

Челси (Англия) - Ренн (Франция) 3:0

Севилья (Испания) - Краснодар (Россия) 3:2

Группа F

Зенит (Россия) - Лацио (Италия) 1:1

Брюгге (Бельгия) - Боруссия Д (Германия) 0:3

Группа G

Барселона (Испания) - Динамо (Украина) 2:1

Ференцварош (Венгрия) - Ювентус (Италия) 1:4

Группа H

Башакшехир (Турция) - Манчестер Юнайтед (Англия) 2:1

Лейпциг (Германия) - ПСЖ (Франция) 2:1