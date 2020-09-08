08.09.2020, 16:20

Российские футболисты хотят бастовать из-за долгов по зарплате

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Футболисты "Тамбова"
Футболисты "Тамбова"Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Газета "Спорт-Экспресс" опубликовала письмо футболистов клуба российской премьер-лиги "Тамбов" на имя губернатора области Александра Никитина.

В нем игроки просят погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам сезона-2019/20.

Если требования команды не будут выполнены до 11 сентября, то подписавшиеся намерены приостановить трудовую деятельность в соответствии со статьей 142 ТК РФ, и не участвовать в тренировках, а также матче 7-го тура РПЛ с ”Уфой”, намеченном на 12 сентября.

”Тамбов” занимает 14-е место с 4 очками в турнирной таблице чемпионата России.

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