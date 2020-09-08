Российские футболисты хотят бастовать из-за долгов по зарплате

В нем игроки просят погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам сезона-2019/20.

Если требования команды не будут выполнены до 11 сентября, то подписавшиеся намерены приостановить трудовую деятельность в соответствии со статьей 142 ТК РФ, и не участвовать в тренировках, а также матче 7-го тура РПЛ с ”Уфой”, намеченном на 12 сентября.

”Тамбов” занимает 14-е место с 4 очками в турнирной таблице чемпионата России.

В распоряжении «СЭ» оказались письма игроков «Тамбова» на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой pic.twitter.com/FmZGVDr6Lk — СЭ Футбол (@se_football) September 7, 2020

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