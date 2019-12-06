Российские фанаты устроили массовую акцию протеста. Неужели будет Майдан?

Накануне поединка главный тренер питерцев Сергей Семак дал понять, что даст отдых группе ведущих игроков в преддверии важнейшего матча Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой". Однако этими словами он, кажется, хотел усыпить бдительность "Динамо", которое набрало хороший ход.

"Зенит" вышел на поле в боевом составе и уже в первом тайме предопределил исход поединка - отличились Сердар Азмун, Бранислав Иванович и Артем Дзюба.

Перед перерывом Несколько тысяч фанатов питерского клуба покинули "Газпром-Арену" в знак протеста против задержания на прошлой неделе в Питере болельщиков московского "Спартака" правоохранительными органами.

Zenit vs Dynamo Foto: Alexander Demianchuk/TASS

Такая же акция фанатов состоялась и в Туле, где тамошний "Арсенал" разбил московский Локомотив" - 4:0 (0:0).

Какие последствия будет иметь массовая акция протеста - прогнозировать сложно. Напомним лишь, что украинские футбольные фанаты были активными участниками Майдана в 2014 году.

"Зенит" набрал 45 очков и ушел на зимний перерыв лидером. Ближайших преследователей в лице "Локомотива" и "Краснодара" питерцы опережают на 11 очков, однако кубанцы сыграли на один матч меньше.