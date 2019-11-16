Результаты отборочных матчей чемпионата Европы по футболу

По их итогам определились еще четыре участника Евро-2020. Право выступления в финальном турнире чемпионата Европы завоевали Германия, Голландия, Австрия и Хорватия.

Отборочный турнир чемпионата Европы (16 ноября)

Группа С

Германия - Беларусь 4:0

Северная Ирландия - Голландия 0:0

Группа Е

Азербайджан - Уэльс 0:2

Хорватия - Словакия 3:1

Группа G

Словения - Латвия 1:0

Австрия - Северная Македония 2:1

Израиль - Польша 1:2

Группа I

Кипр - Шотландия 1:2

Россия - Бельгия 1:4

Сан-Марино - Казахстан 1:3