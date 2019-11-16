16.11.2019, 23:40

Результаты отборочных матчей чемпионата Европы по футболу


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Eesti vs Holland jalgpall
Eesti vs Holland jalgpallFoto: Erki Pärnaku, Õhtuleht

Сыграны заключительные матчи предпоследнего тура отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.

По их итогам определились еще четыре участника Евро-2020. Право выступления в финальном турнире чемпионата Европы завоевали Германия, Голландия, Австрия и Хорватия.

Отборочный турнир чемпионата Европы (16 ноября)
Группа С
Германия - Беларусь 4:0
Северная Ирландия - Голландия 0:0

Группа Е
Азербайджан - Уэльс 0:2
Хорватия - Словакия 3:1

Группа G
Словения - Латвия 1:0
Австрия - Северная Македония 2:1
Израиль - Польша 1:2

Группа I
Кипр - Шотландия 1:2
Россия - Бельгия 1:4
Сан-Марино - Казахстан 1:3

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