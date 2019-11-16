16.11.2019, 23:40
Результаты отборочных матчей чемпионата Европы по футболу
Сыграны заключительные матчи предпоследнего тура отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.
Сыграны заключительные матчи предпоследнего тура отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.
По их итогам определились еще четыре участника Евро-2020. Право выступления в финальном турнире чемпионата Европы завоевали Германия, Голландия, Австрия и Хорватия.
Отборочный турнир чемпионата Европы (16 ноября)
Группа С
Германия - Беларусь 4:0
Северная Ирландия - Голландия 0:0
Группа Е
Азербайджан - Уэльс 0:2
Хорватия - Словакия 3:1
Группа G
Словения - Латвия 1:0
Австрия - Северная Македония 2:1
Израиль - Польша 1:2
Группа I
Кипр - Шотландия 1:2
Россия - Бельгия 1:4
Сан-Марино - Казахстан 1:3
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