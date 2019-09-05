Результаты отборочных матчей чемпионата Европы по футболу

Без поражений выступает в отборочном цикле экс-чемпион Европы Испания (F-группа), выигравшая все пять проведенных матчей - 15 очков. Испанцы в меньшинстве обыграли в гостях Румынию - 2:1 (1:0). Ближайшие преследователи шведы набрали 10 очков.

Не знает потерь и сборная Италии (J-группа) - 15 очков. Подопечные Роберто Манчини победили в гостях Армению - 3:1 (1:0). Итальянцев преследует Финляндия (12), одолевшая в Тампере Грецию - 1:0 (0:0). Победный мяч в начале второго тайма забил с пенальти Теэму Пукки. В следующем туре финны будут принимать дома Италию. Напомним, что в финальный турнир Евро-2020 выйдут две лучшие команды из группы.

Группа D

Гибралтар - Дания 0:6

Ирландия - Швейцария 1:1

Группа F

Норвегия - Мальта 2:0

Румыния - Испания 1:2

Фарерские острова - Швеция 0:4

Группа G

Израиль - Северная Македония 1:1

Группа J

Армения - Италия 1:3

Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 5:0

Финляндия - Греция 1:0