05.09.2019, 23:40

Результаты отборочных матчей чемпионата Европы по футболу

 (1)
rus.delfi.ee
EST 10
Rumeenia vs Hispaania
Rumeenia vs HispaaniaFoto: Robert Ghement, EPA

После трехмесячного перерыва возобновился отборочный турнир чемпионата Европы по футболу.

Без поражений выступает в отборочном цикле экс-чемпион Европы Испания (F-группа), выигравшая все пять проведенных матчей - 15 очков. Испанцы в меньшинстве обыграли в гостях Румынию - 2:1 (1:0). Ближайшие преследователи шведы набрали 10 очков.

Не знает потерь и сборная Италии (J-группа) - 15 очков. Подопечные Роберто Манчини победили в гостях Армению - 3:1 (1:0). Итальянцев преследует Финляндия (12), одолевшая в Тампере Грецию - 1:0 (0:0). Победный мяч в начале второго тайма забил с пенальти Теэму Пукки. В следующем туре финны будут принимать дома Италию. Напомним, что в финальный турнир Евро-2020 выйдут две лучшие команды из группы.

Группа D
Гибралтар - Дания 0:6
Ирландия - Швейцария 1:1

Группа F
Норвегия - Мальта 2:0
Румыния - Испания 1:2
Фарерские острова - Швеция 0:4

Группа G
Израиль - Северная Македония 1:1

Группа J
Армения - Италия 1:3
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 5:0
Финляндия - Греция 1:0

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