26.10.2019, 19:40

Результаты Лиги Европы: у ЦСКА нет надежды на выход из группы, "Краснодару" нужно выигрывать

 (1)
rus.delfi.ee
EST 1
CSKA vs AEK
CSKA vs AEKFoto: Sergei Fadeichev, Sergei Fadeichev/TASS

В четверг прошли матчи второго по значимости европейского турнира — Лиги Европы.

Результаты всех поединков:

Российский ЦСКА проиграл на своем поле венгерскому "Ференцварош" 0:1. Москвичи на последнем месте в группе — 0 очков.

А "Краснодар" победил на выезде турецкий "Трабзонспор". У "быков" остается небольшой шанс на выход из группы, они на 3-м месте, до второго, "Хетафе", 3 очка. Плюс очная встреча на выезде.

Английские "Вулверхемптон", "Ман Юнайтед" и "Арсенал" увезли 3 очка со своих матчей.

Следующие матчи будут сыграны 6 ноября.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: