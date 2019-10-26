Результаты Лиги Европы: у ЦСКА нет надежды на выход из группы, "Краснодару" нужно выигрывать(1)
В четверг прошли матчи второго по значимости европейского турнира — Лиги Европы.
В четверг прошли матчи второго по значимости европейского турнира — Лиги Европы.
Результаты всех поединков:
🚨 RESULTS 🚨— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 24, 2019
Best performance was from _________
🎯 Substitute Pépé nets 2 late free-kicks
👏 Basel win in Spain
✅ 3 wins from 3 for Sevilla#UEL pic.twitter.com/ZJ4n3a2PKo
Российский ЦСКА проиграл на своем поле венгерскому "Ференцварош" 0:1. Москвичи на последнем месте в группе — 0 очков.
А "Краснодар" победил на выезде турецкий "Трабзонспор". У "быков" остается небольшой шанс на выход из группы, они на 3-м месте, до второго, "Хетафе", 3 очка. Плюс очная встреча на выезде.
Английские "Вулверхемптон", "Ман Юнайтед" и "Арсенал" увезли 3 очка со своих матчей.
Следующие матчи будут сыграны 6 ноября.
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