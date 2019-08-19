Резня на футбольном матче в Гондурасе. Есть погибшие

Три человека погибли, семеро получили огнестрельные и ножевые ранения, один из них несовершеннолетний. Трое находятся в критическом состоянии — таков итог несостоявшегося дерби между "Олимпией" и "Мотагуа".
Все началось у стадиона: толпа разгневанных болельщиков забросала камнями автобус с футболистами ”Мотагуа”. Находящиеся внутри представители команды получили повреждения, троих даже госпитализировали — в их числе оказался защитник сборной Гондураса Эмилио Исагирре, выступавший ранее за ”Селтик”. Стекла автобуса были разбиты. ”Мотагуа” опубликовала видео, на котором видны бутылки в салоне автобуса и кровь на обивках его кресел:
😡 Reprochable y lamentable
📍 La barra Ulta Fiel, atacó el bus de nuestro equipo cuando iba en camino al estadio nacional y varios de nuestros jugadores fueron herido por los vidrios, esto tiene que ser sancionado duramente por las autoridades correspondientes pic.twitter.com/VuaE1gQvUB
— Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) August 18, 2019
Как только стало известно о нападении на автобус "Мотагуа", матч тут же отменили. Но около 10 тысяч человек уже находились к тому времени на Национальном стадионе, где должен был состояться матч. Начались беспорядки, в ход шли палки, камни, холодное и огнестрельное оружие. Началась давка, болельщики выбежали на поле.
Old grudge between #Honduras football fans sparks riot that kills three https://t.co/KBahpcqkfx pic.twitter.com/ZIT0ypnhVc— Press TV (@PressTV) 19 августа 2019 г.
”Мотагуа” обвинила в трагедии представителей фанатской группировки ”Олимпии” и добавила: ”За такие вещи власти должны наказать строго”. Однако дело не столько в футбольных фанатах, сколько в ситуации в стране. Уже больше года в Гондурасе проходят протесты — граждане требуют отставки президента Хуана Орландо Эрнандеса. В июне национальный совет обороны и безопасности решил развернуть войска и силы полиции на территории страны из-за непрекращающихся беспорядков.
Добавим, что в Гондурасе футбол уже сталкивался со смертями. В 1969 году после поражения национальной команды от Сальвадора разгорелся военный конфликт, который позже назвали «Футбольной войной». Общие потери с обеих сторон достигли нескольких тысяч человек.
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