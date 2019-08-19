19.08.2019, 13:31

Резня на футбольном матче в Гондурасе. Есть погибшие

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Лазарет в Тегусигальпе
Лазарет в ТегусигальпеФото: twitter.com

Три человека погибли, семеро получили огнестрельные и ножевые ранения, один из них несовершеннолетний. Трое находятся в критическом состоянии — таков итог несостоявшегося дерби между "Олимпией" и "Мотагуа".

Все началось у стадиона: толпа разгневанных болельщиков забросала камнями автобус с футболистами ”Мотагуа”. Находящиеся внутри представители команды получили повреждения, троих даже госпитализировали — в их числе оказался защитник сборной Гондураса Эмилио Исагирре, выступавший ранее за ”Селтик”. Стекла автобуса были разбиты. ”Мотагуа” опубликовала видео, на котором видны бутылки в салоне автобуса и кровь на обивках его кресел:

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Как только стало известно о нападении на автобус "Мотагуа", матч тут же отменили. Но около 10 тысяч человек уже находились к тому времени на Национальном стадионе, где должен был состояться матч. Начались беспорядки, в ход шли палки, камни, холодное и огнестрельное оружие. Началась давка, болельщики выбежали на поле.


”Мотагуа” обвинила в трагедии представителей фанатской группировки ”Олимпии” и добавила: ”За такие вещи власти должны наказать строго”. Однако дело не столько в футбольных фанатах, сколько в ситуации в стране. Уже больше года в Гондурасе проходят протесты — граждане требуют отставки президента Хуана Орландо Эрнандеса. В июне национальный совет обороны и безопасности решил развернуть войска и силы полиции на территории страны из-за непрекращающихся беспорядков.

Добавим, что в Гондурасе футбол уже сталкивался со смертями. В 1969 году после поражения национальной команды от Сальвадора разгорелся военный конфликт, который позже назвали «Футбольной войной». Общие потери с обеих сторон достигли нескольких тысяч человек.

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