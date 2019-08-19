Резня на футбольном матче в Гондурасе. Есть погибшие

Все началось у стадиона: толпа разгневанных болельщиков забросала камнями автобус с футболистами ”Мотагуа”. Находящиеся внутри представители команды получили повреждения, троих даже госпитализировали — в их числе оказался защитник сборной Гондураса Эмилио Исагирре, выступавший ранее за ”Селтик”. Стекла автобуса были разбиты. ”Мотагуа” опубликовала видео, на котором видны бутылки в салоне автобуса и кровь на обивках его кресел:

😡 Reprochable y lamentable

📍 La barra Ulta Fiel, atacó el bus de nuestro equipo cuando iba en camino al estadio nacional y varios de nuestros jugadores fueron herido por los vidrios, esto tiene que ser sancionado duramente por las autoridades correspondientes pic.twitter.com/VuaE1gQvUB

— Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) August 18, 2019

Как только стало известно о нападении на автобус "Мотагуа", матч тут же отменили. Но около 10 тысяч человек уже находились к тому времени на Национальном стадионе, где должен был состояться матч. Начались беспорядки, в ход шли палки, камни, холодное и огнестрельное оружие. Началась давка, болельщики выбежали на поле.