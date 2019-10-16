Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба
Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) из Ростова-на-Дону стал владельцем местного футбольного клуба СКА.
Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) из Ростова-на-Дону стал владельцем местного футбольного клуба СКА.
Музыкант закрыл долговые обязательства команды и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на ее развитие, говорится в пресс-релизе СКА. Вакуленко также намерен заниматься ”развитием коммуникационных направлений и работой со спонсорами” в клубе, пишет "Медуза".
”Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект”.
В новом сезоне клубу окажут поддержку дочерняя компания ”Ростеха” ”РТ-Капитал” и правительство Ростовской области, добавили в СКА.
Ранее он записал песню в честь клуба.
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