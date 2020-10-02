02.10.2020, 01:15

РЕКОРД! В Лиге Европы футболисты пробили 24 пенальти


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РЕКОРД! В Лиге Европы футболисты пробили 24 пенальти
Rio Ave vs MilanEPA

Невероятным упорством отличался поединок заключительного раунда квалификации Лиги Европы "Риу Аве" (Португалия) - "Милан" (Италия). Для определения победителя футболистам пришлось пробить 24 пенальти.

Основное время матча завершилось вничью - 1:1. В дополнительные полчаса соперники еще раз обменялись забитыми мячами - 2:2.

Для определения победителя пришлось назначить серию пенальти, которая получилась очень затяжной. Футболисты нанесли по 12 ударов. "Милан" выиграл серию со счетом 9:8 и пробился в групповой турнир Лиги Европы.

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