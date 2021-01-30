30.01.2021, 19:55

"Реал" потерпел неожиданное поражение на своем поле


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"Реал" потерпел неожиданное поражение на своем поле
Karim BenzemaReuters

Нестабильно выступают в последнее время футболисты мадридского "Реала". В очередном туре чемпионата Испании самый титулованный клуб Европы проиграл дома "Леванте" - 1:2 (1:1).

Уже на 9-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве - с поля был удален бразильский защитник Милитао. Впрочем, через несколько минут Марко Асенсио вывел "Реал" вперед.

Вскоре гости восстановили равновесие, а незадолго до конца поединка забили победный мяч.

"Реал" потерпел четвертое поражение в чемпионате Испании, но сохранил за собой второе место в турнирной таблице - 40 очков. Лидирует в чемпионате Испании "Атлетико" - 47 очков.

Ранее "Реал" проиграл в январе поединок 1/2 финала Суперкубка Испании и вылетел из Кубка Испании.

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