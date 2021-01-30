"Реал" потерпел неожиданное поражение на своем поле

Уже на 9-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве - с поля был удален бразильский защитник Милитао. Впрочем, через несколько минут Марко Асенсио вывел "Реал" вперед.

Вскоре гости восстановили равновесие, а незадолго до конца поединка забили победный мяч.

"Реал" потерпел четвертое поражение в чемпионате Испании, но сохранил за собой второе место в турнирной таблице - 40 очков. Лидирует в чемпионате Испании "Атлетико" - 47 очков.

Ранее "Реал" проиграл в январе поединок 1/2 финала Суперкубка Испании и вылетел из Кубка Испании.