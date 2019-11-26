26.11.2019, 23:55

"Реал" не справился с ПСЖ, "Шахтер" удивил "Манчестер Сити"

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Manchester City vs Shakhtar
Manchester City vs Shakhtar Foto: OLI SCARFF, AFP

Программу предпоследнего тура групповой стадии Лиги чемпионов открыл поединок в Москве, где футболисты "Локомотива" проиграли германскому "Байеру" - 0:2 (0:1).

Независимо от исхода последнего тура - он пройдет в декабре - железнодорожники займут последнее место в группе и завершат европоход.

"Реал" растерял преимущество
Центральный поединок дня прошел в Мадриде, где "Реал" сыграл вничью с французским ПСЖ - 2:2 (1:0). По ходу встречи хозяева поля были впереди с разницей в два мяча, но парижане незадолго до конца матча за пару минут сравняли счет.

Из других результатов отметим гостевую ничью чемпиона Украины "Шахтера" с английским Манчестер Сити", в рядах которого отсутствовал лидер нападения Серхио Агуэро - 1:1 (0:0). Горняки в заключительном туре сыграют дома с итальянской "Аталантой". Победа в этом матче гарантирует им выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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Яркое возвращение Моуринью
Другой представитель английского футбола "Тоттенхэм" проводил первый матч в Лиге чемпионов под руководством нового тренера Жозе Моуринью. В первом тайме английский клуб уступал дома с разницей в два мяча, но после перерыва перевернул ход поединка - 4:2 (1:2).

ПСЖ, "Реал", "Бавария", Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Ювентус" гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов (26 ноября)
Группа А
Галатасарай (Турция) - Брюгге (Бельгия) 1:1
Реал (Испания) - ПСЖ (Франция) 2:2

Группа В
Црвена Звезда (Сербия) - Бавария (Германия) 0:6
Тоттенхэм (Англия) - Олимпиакос (Греция) 4:2

Группа С
Аталанта (Италия) - Динамо (Хорватия) 2:0
Манчестер Сити (Англия) - Шахтер (Украина) 1:1

Группа D
Локомотив (Россия) - Байер (Германия) 0:2
Ювентус (Италия) - Атлетико (Испания) 1:0

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