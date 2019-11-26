"Реал" не справился с ПСЖ, "Шахтер" удивил "Манчестер Сити"

Программу предпоследнего тура групповой стадии Лиги чемпионов открыл поединок в Москве, где футболисты "Локомотива" проиграли германскому "Байеру" - 0:2 (0:1).
Независимо от исхода последнего тура - он пройдет в декабре - железнодорожники займут последнее место в группе и завершат европоход.
"Реал" растерял преимущество
Центральный поединок дня прошел в Мадриде, где "Реал" сыграл вничью с французским ПСЖ - 2:2 (1:0). По ходу встречи хозяева поля были впереди с разницей в два мяча, но парижане незадолго до конца матча за пару минут сравняли счет.
Из других результатов отметим гостевую ничью чемпиона Украины "Шахтера" с английским Манчестер Сити", в рядах которого отсутствовал лидер нападения Серхио Агуэро - 1:1 (0:0). Горняки в заключительном туре сыграют дома с итальянской "Аталантой". Победа в этом матче гарантирует им выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Яркое возвращение Моуринью
Другой представитель английского футбола "Тоттенхэм" проводил первый матч в Лиге чемпионов под руководством нового тренера Жозе Моуринью. В первом тайме английский клуб уступал дома с разницей в два мяча, но после перерыва перевернул ход поединка - 4:2 (1:2).
ПСЖ, "Реал", "Бавария", Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Ювентус" гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов (26 ноября)
Группа А
Галатасарай (Турция) - Брюгге (Бельгия) 1:1
Реал (Испания) - ПСЖ (Франция) 2:2
Группа В
Црвена Звезда (Сербия) - Бавария (Германия) 0:6
Тоттенхэм (Англия) - Олимпиакос (Греция) 4:2
Группа С
Аталанта (Италия) - Динамо (Хорватия) 2:0
Манчестер Сити (Англия) - Шахтер (Украина) 1:1
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