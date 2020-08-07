"Реал" и "Ювентус" вылетели из Лиги чемпионов уже в 1/8 финала

В первом поединке, который состоялся еще в феврале, "Реал" пропустил на своем поле в концовке встречи два мяча и проиграл со счетом 1:2.

Зидан проиграл Гвардиоле

В ответном поединке в рядах испанского клуба отсутствовали опытные защитники Серхио Рамос и Марсело. Без них оборона "Реала" напоминала проходной двор. "Манчестер Сити" превосходил соперника во всех компонентах и одержал заслуженную победу - 2:1 (1:1). В эпизодах со взятием ворот дважды грубо ошибся защитник "Реала" Рафаэль Варан.

Подопечные Зинедина Зидана второй год подряд вылетают из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. До этого "Реал" три сезона подряд (2016-2018) выигрывал почетный трофей.

Испанский клуб отправился в отпуск, а команду Пепа Гвардиолы ждет поединок с французским "Лионом", который по сумме двух встреч сенсационно обыграл итальянский "Ювентус".

Дубль Роналду не спас "Юве"

В первой встрече "Лион" выиграл у итальянского гранда дома 1:0. В ответном матче "Ювентусу" нужно было побеждать на своем поле с разницей в два мяча. Однако уже на 12-й минуте "Лион" реализовал пенальти.

Лидер нападения "Ювентуса" Криштиану Роналду еще до перерыва сравнял счет с пенальти . После перерыва португалец отличился еще раз, но усилий Роналду оказалось недостаточно, чтобы выйти в следующий раунд Лиги чемпионов.

Первая стадия плей-офф Лиги чемпионов стала тяжелым испытанием для грандов. Помимо "Реала" и "Ювентуса", борьбу на этой стадии турнира завершил прошлогодний победитель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль".

1/8 финала Лиги чемпионов (ответные матчи)

7 августа (пятница)

Ювентус (Италия) – Лион (Франция) 0:1 и 2:1

Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) 2:1 и 2:1

8 августа (суббота)

22:00 Бавария (Германия) – Челси (Англия) 3:0

22:00 Барселона (Испания) – Наполи (Италия) 1:1

Начиная с 1/4 финала Лиги чемпионов, победитель будет определяться по итогам одного матча. "Финал восьми" пройдет в Португалии.

1/4 финала

12 августа (среда)

22:00 Аталанта (Италия) – ПСЖ (Франция)

13 августа (четверг)

22:00 Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания)