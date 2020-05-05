Ратас: Футбольный сезон в Эстонии возобновится в мае

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подтвердил, что футбольный сезон в "Премиум-лиге" возобновится во второй половине мая.
Глава правительства сообщил в социальных сетях, что спортивную тему правительство будет обсуждать на своем заседании в предстоящий четверг.
"Я хочу обсуждать с правительством, как мы можем проводить спортивные соревнования без зрителей. Например, Футбольный союз уже подал ходатайство. "Премиум-лига" возобновит сезон во второй половине мая", - сообщил Ратас.
3 мая Футбольный союз направил ходатайство в Правительство Эстонии о возобновлении сезона: контактные тренировки предполагается начать 11 мая, контрольные матчи - 14 мая, а игры чемпионата Эстонии в "Премиум-лиге" без зрителей - 19 мая.
По плану ЭФС для проведения одной игры чемпионата Эстонии разрешается направить на матч в общей сложности 98 человек:
- 36 игроков (по 18 в каждой команде)
- 12 членов спортивного персонала (по 6 в каждой команде)
- 5 охранников
- 4 судьи
- 4 представителя клуба (по 2 в каждой команде)
- 4 журналиста
- 4 болбоя
- 3 фотографа
- 3 сотрудника Скорой помощи
- 2 мастера стадиона
- 1 инспектор матча
- 1 судейский наблюдатель
- до 19 человек связанных с телетрансляцией поединка
Чемпионат Эстонии по футболу был прерван в марте после первого тура. Бесконтактные тренировки клубы "Премиум-лиги" возобновили 2 мая.
Итальянские врачи развенчали самый популярный миф о коронавирусе
У переболевших COVID выявлены изменения во внутренних органах
Заслуженная артистка РФ избила дочь за то, что та мешала выпивать
Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология