Ратас: Футбольный сезон в Эстонии возобновится в мае

Глава правительства сообщил в социальных сетях, что спортивную тему правительство будет обсуждать на своем заседании в предстоящий четверг.

"Я хочу обсуждать с правительством, как мы можем проводить спортивные соревнования без зрителей. Например, Футбольный союз уже подал ходатайство. "Премиум-лига" возобновит сезон во второй половине мая", - сообщил Ратас.

3 мая Футбольный союз направил ходатайство в Правительство Эстонии о возобновлении сезона: контактные тренировки предполагается начать 11 мая, контрольные матчи - 14 мая, а игры чемпионата Эстонии в "Премиум-лиге" без зрителей - 19 мая.

По плану ЭФС для проведения одной игры чемпионата Эстонии разрешается направить на матч в общей сложности 98 человек:

- 36 игроков (по 18 в каждой команде)

- 12 членов спортивного персонала (по 6 в каждой команде)

- 5 охранников

- 4 судьи

- 4 представителя клуба (по 2 в каждой команде)

- 4 журналиста

- 4 болбоя

- 3 фотографа

- 3 сотрудника Скорой помощи

- 2 мастера стадиона

- 1 инспектор матча

- 1 судейский наблюдатель

- до 19 человек связанных с телетрансляцией поединка

Чемпионат Эстонии по футболу был прерван в марте после первого тура. Бесконтактные тренировки клубы "Премиум-лиги" возобновили 2 мая.