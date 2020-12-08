Расписание игр сборной Эстонии в отборочном цикле чемпионата мира

Фаворитом группового турнира считается бронзовый призер чемпионата мира Бельгия, возглавляющая рейтинг ФИФА. С бельгийцами сборная Эстонии сыграет на своем поле в сентябре будущего года.
В настоящий момент Футбольный союз ведет поиск нового главного тренера для сборной Эстонии. Ее безвыигрышная серия насчитывает 16 матчей.
Самые дорогие игроки в командах Е-группы по версии Transfermarkt: Кевин Де Брюйне (Бельгия) - 120 млн евро, Гарет Бэйл (Уэльс) - 25 млн евро, Патрик Шик (Чехия) - 25 млн евро, Александр Мартынович (Беларусь) - 2 млн евро, Карол Метс (Эстония) - 0,9 млн евро.
Победитель отборочной группы выйдет в финальный турнир чемпионата мира, который будет принимать осенью 2022 года Катар. Команда, занявшая второе место, будет пробиваться на мировое первенство через стыковые матчи.
Календарь игр сборной Эстонии
24.03.2021 21:45 Эстония - Чехия
27.03.2021 19:00 Беларусь - Эстония
02.09.2021 21:45 Эстония - Бельгия
08.09.2021 21:45 Уэльс - Эстония
08.10.2021 21:45 Эстония - Беларусь
11.10.2021 21:45 Эстония - Уэльс
13.11.2021 21:45 Бельгия - Эстония
16.11.2021 21:45 Чехия - Эстония
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