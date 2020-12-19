Рагнар Клаван заразился в Италии коронавирусом

Многолетний капитан сборной Эстонии Рагнар Клаван, футболист итальянского "Кальяри" заразился коронавирусом.
О том, что тест на коронавирус Клавана дал положительный результат, сообщили в футбольном клубе "Кальяри". Помимо Клавана Covid-19 заразились Симоне Арести и Никколо Кабрас. Все трое находятся в самоизоляции.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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