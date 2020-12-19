19.12.2020, 14:53

Рагнар Клаван заразился коронавирусом

 (11)
EST 11
Ragnar Klavan
Ragnar Klavan.Foto: Priit Simson

Многолетний капитан сборной Эстонии Рагнар Клаван, футболист итальянского "Кальяри" заразился коронавирусом.

О том, что тест на коронавирус Клавана дал положительный результат, сообщили в футбольном клубе "Кальяри". Помимо Клавана Covid-19 заразились Симоне Арести и Никколо Кабрас. Все трое находятся в самоизоляции.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: