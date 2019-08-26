Рагнар Клаван возвращается в сборную

Объявлен состав футбольной сборной на ближайшие матчи отбора к чемпионату Европы с Белоруссией и Голландией.
Это первый состав от нового тренера сборной Эстонии Карела Воолайда. Отметим возвращение в состав сборной игрока итальянского "Кальяри" Рагнара Клавана.
В сентябре наша команда проведет два матча и оба в домашних стенах. 6 сентября сыграем с Белоруссией, а 9 сентября в гости приедет команда Германии.
Полный состав сборной:
Вратари:
Михкель Аксалу (07.11.1984) — "Сейнаоки" (FIN) 45/0
Сергей Лепметс (05.04.1987) — "Левадия" 7/0
Матвей Игонен (02.10.1996) — "Флора" (laenul Lillestrøm SK-st) 2/0
Защитники:
Рагнар Клаван (30.10.1985) — "Кальяри" (ITA) 125/3
Тайо Тенисте (31.01.1988) — "Бранн" (NOR) 72/0
Герт Камс (25.05.1985) — "Флора" 58/3
Карол Метс (16.05.1993) — "АИК" (SWE) 56/0
Кен Калластэ (31.08.1988) — "Тыхы" (POL) 41/0
Артур Пикк (05.03.1993) — "Медзь" (POL) 33/1
Йонас Тамм (02.02.1992) — "Лиллестрем" (NOR) 31/3
Мадис Вихман (05.10.1995) — "Сент-Джонстон" (SCO) 19/0
Мэртен Кууск (05.04.1996) — "Флора" 1/0
Полузащитники и нападающие:
Константин Васильев (16.08.1984) — "Флора" 114/25
Сергей Зенев (20.04.1989) — "Шахтер Караганда" (KAZ) 78/13
Хенрик Ояма (20.05.1991) — "Медзь" (POL) 38/1
Артем Дмитриев (14.11.1988) — "Окжетпес" (KAZ) 22/0
Рауно Саппинен (23.01.1996) — "Домжале" (SVN) 21/2
Матиас Кяйт (29.06.1998) — "Домжале" (SVN) 20/5
Франк Лийвак (07.07.1996) — "Флора" 12/2
Михкель Айнсалу (08.03.1996) — "Флора" 3/0
Власий Синявский (27.11.1996) — "Флора" 1/0
Эрик Сорга (08.07.1999) — "Флора" 1/0
Владислав Крейда (25.09.1999) — "Флора" 1/0
Главный тренер: Карел Воолайд
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