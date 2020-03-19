Работающий в Финляндии эстонский тренер: произошла социальная катастрофа

"Доход клуба от проведения одного домашнего матча составляет примерно 15-20 тысяч евро, для Финляндии это значительная часть клубного бюджета. Весь финский спорт в одинаковом положении - хоккейная лига досрочно завершила сезон, такая же ситуация в баскетболе, волейболе, флорболе", - сказал в интервью "Тулевик ТВ" Арбейтер.

"Если у клуба нет источника дохода, то ситуация становится очень сложной для всех", - добавил уроженец Вильянди.

У каждого клуба есть спонсоры, но они тоже переживают сейчас непростые времена и вынуждены сворачивать финансовую поддержку.

"Эту кухню я точно не знаю, зато в курсе официальной информации, которая доведена до игроков и тренеров клуба. Со спонсорами, наверное, так и произошло, иначе нас не отправили бы в принудительный отпуск на два месяца, где доход равен... Скажем так: то, что произошло в финском спорте, это социальная катастрофа", - подытожил вернувшийся домой Арбейтер.

До отъезда в Финляндию 46-летний Арбейтер возглавлял "Флору", юниорскую сборную Эстонии (U-19) и таллиннский "Калев".