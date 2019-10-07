Пьяный гендиректор футбольного клуба сбил ребенка на пешеходном переходе

По информации источника, инцидент произошел в пятницу, 4 октября, в Новороссийске на улице Героев Десантников. Телеканал опубликовал видео произошедшего.

На кадрах видно, как водитель на внедорожнике сбивает ребенка на пешеходном переходе, а затем, не выходя из автомобиля, покидает место дорожно-транспортного происшествия.

Сообщается, что за рулем в момент ДТП находился гендиректор местного футбольного клуба и депутат городского парламента Виталий Бут.

Вскоре после инцидента мужчина был задержан. Ему предъявлены обвинения в управлении транспортным средством в нетрезвом виде и оставлении места ДТП.