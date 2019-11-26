Путин встретится с президентом УЕФА. Евро-2020 у России не отберут

Как уже сообщалось, Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации ввести санкции против России за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

России грозят жесткие санкции

Предлагается дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), отобрать на 4 года у России право проведения крупных международных турниров, а российских спортсменов допускать до них только в нейтральном статусе - без флага и гимна.

В футболе ближайший крупный международный турнир – чемпионат Европы 2020 года. Россия в нем участвует, а в Петербурге запланированы 4 матча (три поединка группового этапа и четвертьфинал).

Россия сыграет на Евро-2020

Однако позже ВАДА сделало разъяснение. Рекомендации не касаются Евро-2020 - сборная России может сыграть в Санкт-Петербурге.

"Чемпионат Европы не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта. Поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются", - пояснило ВАДА.

Исполком ВАДА свое решение относительно санкций против России вынесет 9 декабря.