ПСЖ выстоял против "Барселоны", "Ливерпуль" разобрался с "Лейпцигом"

В Париже, на стадионе "Парк де Пренс", "ПСЖ" принимал "Барселону", шансы которой на выход в следующий круг можно было считать умозрительными. В первом матче парижане разгромили соперников 4:1 и теперь им просто нужно было не пропустить 4 безответных мяча.

С задачей "ПСЖ" справился. Все голы были забиты в первом тайме — на 30-й минуте Мбаппе реализовал пенальти, "Барселона" ответила спустя 7 минут голом Месси. На том и остановились — во второй половине встречи были лишь желтые карточки.

Во втором матче дня страдающий в чемпионате Англии "Ливерпуль" сразился с немецким "РБ Лейпциг". Этот матч состоялся в Венгрии, из-за отсутствия сообщения между Англией и Германией на фоне пандемии коронавируса. В первом матче сильнее были британцы — 2:0.

Такой же счет был зафиксирован и во второй встрече — Салах и Манэ не оставили немцам шансов, дальше проходят "красные".

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