ПСЖ сравнял счет в Лиге чемпионов на 90-й минуте, а вырвал победу на 93-й

Многие эксперты стартовавший "Финал восьми" сравнивают с чемпионатом мира, поскольку у команд нет права на ошибку: если прежде победители определялись по итогам двух матчей, то теперь судьба противостояния решается в одном поединке.

2 гола за 149 секунд

Парижане в пятый раз за последние 8 лет играли в четвертьфинале Лиги чемпионов. Четыре предыдущие попытки пройти в квартет сильнейших клубов Европы завершились для них неудачей. Богатый ПСЖ был очень близок к досрочному завершению турнира и на этот раз, но сумел все же избежать поражения.

"Аталанта" открыла счет в середине первого тайма - после быстрой атаки отличился Марио Пашалич. Этот результат оставался неизменным до 90-й минуты, когда Маркиньос восстановил равновесие. В добавленное арбитром время Эрик Шупо-Мотинг принес победу ПСЖ.

ПСЖ впервые пробился в полуфинал за 25 лет

Французский клуб впервые за 25 лет пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Его соперником будет победитель матча "Лейпциг" (Германия) – "Атлетико" (Испания).

Лидер нападения парижан бразилец Неймар - он не использовал несколько хороших моментов для взятия ворот - впервые сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов за последние 5 лет. Его молодой партнер Килиан Мбаппе (он вышел на замену во втором тайме) играл в полуфинале с "Монако" в 2017 году. Неймар и Мбаппе в поединке с "Аталантой" отметились результативными передачами.

Из восьми участников финального раунда только две команды раньше выигрывали Лигу чемпионов. Однако жребий свел "Барселону" с "Баварией" в одной четвертьфинальной паре.

Лига чемпионов - 1/4 финала

12 августа (среда)

Аталанта (Италия) – ПСЖ (Франция) 1:2

13 августа (четверг)

22:00 Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания)

14 августа (пятница)

22:00 Барселона (Испания) – Бавария (Германия)

15 августа (суббота)

22:00 Манчестер Сити (Англия) – Лион (Франция)

Полуфинальные матчи пройдут 18-19 августа. Победитель Лиги чемпионов станет известен в Лиссабоне 23 августа