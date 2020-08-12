ПСЖ сравнял счет в Лиге чемпионов на 90-й минуте, а вырвал победу на 93-й

В Лиссабоне стартовал финальный турнир Лиги чемпионов. Первым полуфиналистом стал французский ПСЖ, одолевший в драматичной борьбе футболистов итальянской "Аталанты" - 2:1 (0:1).
Многие эксперты стартовавший "Финал восьми" сравнивают с чемпионатом мира, поскольку у команд нет права на ошибку: если прежде победители определялись по итогам двух матчей, то теперь судьба противостояния решается в одном поединке.
2 гола за 149 секунд
Парижане в пятый раз за последние 8 лет играли в четвертьфинале Лиги чемпионов. Четыре предыдущие попытки пройти в квартет сильнейших клубов Европы завершились для них неудачей. Богатый ПСЖ был очень близок к досрочному завершению турнира и на этот раз, но сумел все же избежать поражения.
"Аталанта" открыла счет в середине первого тайма - после быстрой атаки отличился Марио Пашалич. Этот результат оставался неизменным до 90-й минуты, когда Маркиньос восстановил равновесие. В добавленное арбитром время Эрик Шупо-Мотинг принес победу ПСЖ.
ПСЖ впервые пробился в полуфинал за 25 лет
Французский клуб впервые за 25 лет пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Его соперником будет победитель матча "Лейпциг" (Германия) – "Атлетико" (Испания).
Лидер нападения парижан бразилец Неймар - он не использовал несколько хороших моментов для взятия ворот - впервые сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов за последние 5 лет. Его молодой партнер Килиан Мбаппе (он вышел на замену во втором тайме) играл в полуфинале с "Монако" в 2017 году. Неймар и Мбаппе в поединке с "Аталантой" отметились результативными передачами.
Из восьми участников финального раунда только две команды раньше выигрывали Лигу чемпионов. Однако жребий свел "Барселону" с "Баварией" в одной четвертьфинальной паре.
Лига чемпионов - 1/4 финала
12 августа (среда)
Аталанта (Италия) – ПСЖ (Франция) 1:2
13 августа (четверг)
22:00 Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания)
14 августа (пятница)
22:00 Барселона (Испания) – Бавария (Германия)
15 августа (суббота)
22:00 Манчестер Сити (Англия) – Лион (Франция)
Полуфинальные матчи пройдут 18-19 августа. Победитель Лиги чемпионов станет известен в Лиссабоне 23 августа
Тайну перевала Дятлова раскрыли Discovery: "На редкость ужасно"
Гудит весь Питер: вот что выяснилось о муже-рачленителе
«Стыдно перед родителями». Расчленивший жену раскаялся
Дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы: что сотворила девочка