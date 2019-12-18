18.12.2019, 20:40
ПРЯМО СЕЙЧАС: Испанский "классико". Кто сильнее - "Барселона" или "Реал"?
Две лучшие испанские команды в истории в очном поединке разберутся между собой. Начало - в 21:00 по таллиннскому.
Две лучшие испанские команды в истории в очном поединке разберутся между собой. Начало - в 21:00 по таллиннскому.
Матч состоится на фоне накаленной обстановки между Каталонией (пока еще провинция Испании) и Мадридом. Власти Барселоны обязались обеспечить порядок на "Камп Ноу", поэтому никаких переносов матча быть не могло.
В последних 20 встречах футболисты "Барсы" 10 раз праздновали победу, 3 раза сыграли вничью и 7 раз уступили своим заклятым соперникам из Мадрида.
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