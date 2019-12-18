ПРЯМО СЕЙЧАС: Испанский "классико". Кто сильнее - "Барселона" или "Реал"?

Матч состоится на фоне накаленной обстановки между Каталонией (пока еще провинция Испании) и Мадридом. Власти Барселоны обязались обеспечить порядок на "Камп Ноу", поэтому никаких переносов матча быть не могло.

В последних 20 встречах футболисты "Барсы" 10 раз праздновали победу, 3 раза сыграли вничью и 7 раз уступили своим заклятым соперникам из Мадрида.