ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Сумеет ли "СМС Раха" выиграть групповой турнир Лиги чемпионов?

В заключительном туре первыми на площадку выйдут французский "Тулон" и албанская "Тирана" (начало в 16:30). Завершится турнир поединком чемпиона Эстонии "СМС Раха" с финским "Динамо" (19:30). Прямая трансляция поединков на Delfi TV.

После двух туров лидируют "СМС" и "Тулон" - они набрали по 4 очка, но французы имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

Расписание игр Лиги чемпионов

28 августа (среда)

Динамо (Финляндия) - Тирана (Албания) 1:0

СМС (Эстония) - Тулон (Франция) 5:5

29 августа (четверг)

Тулон (Франция) - Динамо (Финляндия) 8:2

СМС (Эстония) - Тирана (Албания) 7:2

31 августа (суббота)

16:30 Тирана (Албания) - Тулон (Франция)

19:30 СМС (Эстония) - Динамо (Финляндия)