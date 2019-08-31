ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Сумеет ли "СМС Раха" выиграть групповой турнир Лиги чемпионов?
В спортхолле "Калев" близится к завершению групповой турнир предварительного раунда футзальной Лиги чемпионов.
В спортхолле "Калев" близится к завершению групповой турнир предварительного раунда футзальной Лиги чемпионов.
В заключительном туре первыми на площадку выйдут французский "Тулон" и албанская "Тирана" (начало в 16:30). Завершится турнир поединком чемпиона Эстонии "СМС Раха" с финским "Динамо" (19:30). Прямая трансляция поединков на Delfi TV.
После двух туров лидируют "СМС" и "Тулон" - они набрали по 4 очка, но французы имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.
Расписание игр Лиги чемпионов
28 августа (среда)
Динамо (Финляндия) - Тирана (Албания) 1:0
СМС (Эстония) - Тулон (Франция) 5:5
29 августа (четверг)
Тулон (Франция) - Динамо (Финляндия) 8:2
СМС (Эстония) - Тирана (Албания) 7:2
31 августа (суббота)
16:30 Тирана (Албания) - Тулон (Франция)
19:30 СМС (Эстония) - Динамо (Финляндия)
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