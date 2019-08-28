28.08.2019, 19:10

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: "СМС Раха" играет первый матч в Лиге чемпионов

 (10)
rus.delfi.ee
EST 13

В Таллинне стартовал групповой турнир Лиги чемпионов по футзалу. В матче открытия финское "Динамо" одолело албанскую "Тирану" - 1:0 (0:0). Программу игрового дня в спортхолле "Калев" завершит поединок виймсиского "СМС Раха" с французским "Тулоном" (начало в 19:30). Прямая трансляция на Delfi TV.

Чемпион Эстонии "СМС Раха" дебютирует на международной арене, тогда как его соперники имеют опыт выступления в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов. Главными претендентами на единственную путевку в следующий раунд турнира считаются французы и финны.

Расписание игр Лиги чемпионов
28 августа (среда)
Динамо (Финляндия) - Тирана (Албания) 1:0
19:30 СМС (Эстония) - Тулон (Франция)

29 августа (четверг)
16:30 Тулон (Франция) - Динамо (Финляндия)
19:30 СМС (Эстония) - Тирана (Албания)

31 августа (суббота)
16:30 Тирана (Албания) - Тулон (Франция)
19:30 СМС (Эстония) - Динамо (Финляндия)

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: