ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: "СМС Раха" играет первый матч в Лиге чемпионов

Чемпион Эстонии "СМС Раха" дебютирует на международной арене, тогда как его соперники имеют опыт выступления в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов. Главными претендентами на единственную путевку в следующий раунд турнира считаются французы и финны.

Расписание игр Лиги чемпионов

28 августа (среда)

Динамо (Финляндия) - Тирана (Албания) 1:0

19:30 СМС (Эстония) - Тулон (Франция)

29 августа (четверг)

16:30 Тулон (Франция) - Динамо (Финляндия)

19:30 СМС (Эстония) - Тирана (Албания)

31 августа (суббота)

16:30 Тирана (Албания) - Тулон (Франция)

19:30 СМС (Эстония) - Динамо (Финляндия)