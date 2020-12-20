20.12.2020, 16:16

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Сегодня назовут лучших футболистов года в Эстонии. Смотрите список претендентов


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Сегодня Эстонский футбольный союз назовет лучшего футболиста и лучшую футболистку года.

Прямая трансляция мероприятия будет вестись на площадке Youtube, начало в 18 часов.

В ходе предварительного голосования, в котором участвовали спортивные журналисты, тренеры и видные представители эстонской футбольной семьи, очки заработали:

- среди эстонских футболистов — 15 игроков;

- среди эстонских футболисток — 12 спортсменок.

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