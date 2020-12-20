20.12.2020, 16:16
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Сегодня назовут лучших футболистов года в Эстонии. Смотрите список претендентов
Сегодня Эстонский футбольный союз назовет лучшего футболиста и лучшую футболистку года.
Сегодня Эстонский футбольный союз назовет лучшего футболиста и лучшую футболистку года.
Прямая трансляция мероприятия будет вестись на площадке Youtube, начало в 18 часов.
В ходе предварительного голосования, в котором участвовали спортивные журналисты, тренеры и видные представители эстонской футбольной семьи, очки заработали:
- среди эстонских футболистов — 15 игроков;
- среди эстонских футболисток — 12 спортсменок.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Как мгновенно отбелить белые полотенца?
Почему бережное отношение к машине может ей только навредить
Робот, вариатор, механика или автомат? Какая коробка лучше
Закир Гасанов выразил соболезнования Сергею Шойгу