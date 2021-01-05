ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Сборную Эстонии возглавил швейцарский специалист

В тренерский штаб также вошли три эстонских помощника (Андрес Опер, Март Поом, Норберт Хурт) и один швейцарский специалист (Михаэль Мюллер).

Опыт клубной работы не столь важен?

Большинству любителей футбола имя нового тренера сборной Эстонии ничего не говорит. Лучшие годы своей карьеры уроженец Люцерна провел в "Янг Бойзе", где он стал любимцем публики. За сборную Швейцарии нападающий сыграл один матч в 2004 году против Фарерских островов.

Тренерскую карьеру Хяберли начал в 2009 году. Тренировал юношей "Янг Бойза" и молодежную команду "Базеля". В самостоятельное плавание Хяберли отправился в феврале 2019 году, возглавив "Люцерн", но в декабре того же года был отправлен в отставку из-за слабых результатов команды. С тех пор находился в статусе безработного специалиста.

Что смущает в резюме нового тренера? Предыдущий наставник сборной Эстонии Карел Воолайд возглавил главную команды страны, практически не имея опыта самостоятельной работы на клубном уровне. У Хяберли послужной список работы побогаче, но опыта самостоятельной работы на взрослом уровне у него тоже немного.

Сборная Эстонии не выигрывает 16 матчей

"Для меня большая честь возглавить сборную Эстонии. Уже разговаривал с некоторыми игроками. В скором времени надеюсь увидеть всю команду целиком", - сказал Хяберли.

"Эстония - хорошее место для начала карьеры тренером национальной команды. Мне приятно видеть, как работают эстонцы. Они мотивированы и хотят развиваться дальше. Мы заработаем очки в отборочном цикле чемпионата мира. Хотелось бы выиграть также Балтийский кубок", - добавил Хяберли.

Отборочный цикл чемпионата мира сборная Эстонии начнет весной двумя поединками с Чехией (24 марта - дома) и Беларусью (27 марта - в гостях).

В настоящий момент безвыигрышная серия сборной Эстонии насчитывает 16 матчей. В последний раз наши футболисты познали радость победы в марте 2019 года, обыграв в товарищеском матче Гибралтар - 1:0.