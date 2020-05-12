12.05.2020, 16:00
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Плей-офф Кубка Балтии по киберфутболу
Кубок Балтии по киберфутболу вступает в решающую фазу. 12-13 мая по четыре лучших представителя Эстонии, Латвии и Литвы будут выяснять отношения в плей-офф. Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 17:45).
Из эстонских футболистов первым в четвертьфинал пробился защитник таллиннского "Калева" Маркус Алласт.
Шанс пробиться в 1/4 финала имеют также вратарь нарвского "Транса" Андреас Вайкла, украинский полузащитник Владислав Хомутов ("Калью") и форвард из таллиннского "Легиона" Семен Беляков (Россия).
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