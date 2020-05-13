13.05.2020, 17:35

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Кто выиграет Кубок Балтии по киберфутболу?


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13 мая определится победитель Кубок Балтии по киберфутболу. Первым полуфиналистом турнира стал вратарь нарвского "Транса" Андреас Вайкла.

За вход в финал уроженец Торонто сразится с украинским легионером "Даугавпилса" Станиславом Нечипоренко.

Программу заключительного дня Кубка Балтии откроют два четвертьфинальных
поединка, в которых сыграют еще три представителя "Премиум-лиги". Защитник таллиннского "Калева" Маркус Алласт сразится с украинцем Владиславом Хомутовым ("Калью").

В заключительном четвертьфинале Кубка Балтии форвард таллиннского "Легиона" Семен Беляков (Россия) будет соперничать с литовцем Матасом Варейка ("Жальгирис").

Прямая трансляция заключительного дня Кубка Балтии состоится на Delfi TV (начало в 17:45).

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