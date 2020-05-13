ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Кто выиграет Кубок Балтии по киберфутболу?
13 мая определится победитель Кубок Балтии по киберфутболу. Первым полуфиналистом турнира стал вратарь нарвского "Транса" Андреас Вайкла.
13 мая определится победитель Кубок Балтии по киберфутболу. Первым полуфиналистом турнира стал вратарь нарвского "Транса" Андреас Вайкла.
За вход в финал уроженец Торонто сразится с украинским легионером "Даугавпилса" Станиславом Нечипоренко.
Программу заключительного дня Кубка Балтии откроют два четвертьфинальных
поединка, в которых сыграют еще три представителя "Премиум-лиги". Защитник таллиннского "Калева" Маркус Алласт сразится с украинцем Владиславом Хомутовым ("Калью").
В заключительном четвертьфинале Кубка Балтии форвард таллиннского "Легиона" Семен Беляков (Россия) будет соперничать с литовцем Матасом Варейка ("Жальгирис").
Прямая трансляция заключительного дня Кубка Балтии состоится на Delfi TV (начало в 17:45).
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