ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Футзальная Лига чемпионов

Программу игрового дня завершит поединок "СМС Раха" с албанским клубом "Тирана" (16:30). Прямая трансляция матчей на Delfi TV.

Накануне "Тирана" с минимальным счетом 0:1 уступило финскому "Динамо", а "СМС" в драматичной концовке упустил победу в поединке с французским "Тулоном" - 5:5.

Расписание игр Лиги чемпионов

28 августа (среда)

Динамо (Финляндия) - Тирана (Албания) 1:0

СМС (Эстония) - Тулон (Франция) 5:5

29 августа (четверг)

16:30 Тулон (Франция) - Динамо (Финляндия)

19:30 СМС (Эстония) - Тирана (Албания)

31 августа (суббота)

16:30 Тирана (Албания) - Тулон (Франция)

19:30 СМС (Эстония) - Динамо (Финляндия)