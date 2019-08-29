ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Футзальная Лига чемпионов

В спортхолле "Калев" пройдут матчи второго тура предварительного раунда футзальной Лиги чемпионов. Первыми на площадку выйдут финское "Динамо" и французский "Тулон" (начало в 16:30).
Программу игрового дня завершит поединок "СМС Раха" с албанским клубом "Тирана" (16:30). Прямая трансляция матчей на Delfi TV.
Накануне "Тирана" с минимальным счетом 0:1 уступило финскому "Динамо", а "СМС" в драматичной концовке упустил победу в поединке с французским "Тулоном" - 5:5.
Расписание игр Лиги чемпионов
28 августа (среда)
Динамо (Финляндия) - Тирана (Албания) 1:0
СМС (Эстония) - Тулон (Франция) 5:5
29 августа (четверг)
16:30 Тулон (Франция) - Динамо (Финляндия)
19:30 СМС (Эстония) - Тирана (Албания)
31 августа (суббота)
16:30 Тирана (Албания) - Тулон (Франция)
19:30 СМС (Эстония) - Динамо (Финляндия)
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