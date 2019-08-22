Протест "Левадии" удовлетворен, нарвский "Транс" получил денежный штраф

Поскольку желтая карточка Подхолюзину аннулирована, он сможет принять участие в поединке с "Калью", который состоится в предстоящую субботу.

Как сообщили Delfi в ЭФС, главный судья Йоонас Янович признал свою ошибку. Желтая карточка за нарушение правил в середине первого тайма теперь записана на бразильца Жоао Морелли.

Дисциплинарная комиссия оштрафовала на 200 евро нарвский Транс". В домашнем поединке нарвитян с "Левадией", который состоялся 10 августа, на поле выбежал болельщик.