Приезжавший недавно в Эстонию Кержаков теперь невыездной. Что случилось?

Мария Голова - первая супруга футболиста. Поженились они в 2005 году, а в 2010-м пара развелась. В браке родилась дочь Дарья.

Долги и алименты

Знаменитый форвард подал три иска. Он хочет приостановить выплату алиментов и частично освободить себя от уплаты долгов по алиментам. Долг составляет 13 млн рублей (примерно 180 000 евро), Кержаков хочет снизить его в три раза.

Звезда российского футбола настаивает также на уменьшении размера алиментов. Сейчас он должен платить 300 000 рублей в месяц (4500 евро), а Кержаков согласен выплачивать только 43 000 рублей (примерно 600 евро).

Лучший бомбардир в истории сборной России также подал иск на судебного пристава. Из-за долгов тренер является невыездным, а Федеральная налоговая служба заблокировала счета бывшего игрока сборной России.

Неудачный хет-трик Кержакова

Кержаков был три раза женат, но со всеми женщинами, от которых у него общие дети, он расставался через суд.

Напомним, что в октябре Кержаков побывал с юношеской сборной России на тренировочном сборе в Таллинне. На следующей неделе российская команда сыграет в отборочном турнире чемпионата Европы в Уэльсе.