Приезжавший недавно в Эстонию Кержаков теперь невыездной. Что случилось?

Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков, возглавляющий в последнее время юниорскую сборную России по футболу, подал в суд на бывшую супругу Марию, информирует "Спорт-Экспресс" со ссылкой на телеграмм-канал Mash.
Мария Голова - первая супруга футболиста. Поженились они в 2005 году, а в 2010-м пара развелась. В браке родилась дочь Дарья.
Долги и алименты
Знаменитый форвард подал три иска. Он хочет приостановить выплату алиментов и частично освободить себя от уплаты долгов по алиментам. Долг составляет 13 млн рублей (примерно 180 000 евро), Кержаков хочет снизить его в три раза.
Звезда российского футбола настаивает также на уменьшении размера алиментов. Сейчас он должен платить 300 000 рублей в месяц (4500 евро), а Кержаков согласен выплачивать только 43 000 рублей (примерно 600 евро).
Лучший бомбардир в истории сборной России также подал иск на судебного пристава. Из-за долгов тренер является невыездным, а Федеральная налоговая служба заблокировала счета бывшего игрока сборной России.
Неудачный хет-трик Кержакова
Кержаков был три раза женат, но со всеми женщинами, от которых у него общие дети, он расставался через суд.
Напомним, что в октябре Кержаков побывал с юношеской сборной России на тренировочном сборе в Таллинне. На следующей неделе российская команда сыграет в отборочном турнире чемпионата Европы в Уэльсе.
Юные молодожены погибли сразу после свадебной церемонии
Вся семья прокурора погибла в огне
Группа узбеков убила и сожгла женщину в Ленобласти
Зверское убийство: в лесополосе близ Евпатории нашли тело женщины