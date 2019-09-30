При ограблении дома пострадала жена экс-футболиста сборной России
Дом тренера тульского ”Арсенала” Игоря Семшова был ограблен в то время, когда сам он был с командой на выезде в Краснодаре.
Дом тренера тульского ”Арсенала” Игоря Семшова был ограблен в то время, когда сам он был с командой на выезде в Краснодаре.
В ночь с 28 на 29 сентября на дом экс-игрока сборной России в деревне Маслово было совершено нападение, в результате которого пострадала супруга футболиста — Лариса Семшова.
”Услышав шум, женщина спустилась вниз и увидела четверых человек, с закрытыми лицами. Один из них был с пистолетом, а у других были монтировки и железные прутья. Лариса попыталась выгнать грабителей из дома, но один из них ударил ее, а затем стал угрожать, что изобьет детей. В итоге грабители унесли с собой несколько наручных часов с бриллиантами, а также золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer. Общий ущерб составил около 20 миллионов рублей”, — сообщает телеграм-канал Baza.
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