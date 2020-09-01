Президент "Нымме Калью" о вспышке коронавируса: мы не нарушали никаких правил. Судьба матча ЛЕ прояснится через несколько дней

Упрек к футбольному клубу состоит в том, что после обнаружения одного больного игрока остальные продолжали общаться друг с другом. По состоянию на 14 часов вторника больных в "Калью" уже семеро.

По словам Техва, с 20 августа вся команда была в изоляции. Что представляла из себя изоляция, было известно и Департаменту здоровья, и футбольному союзу. "Если мы где-то ошибались, то кто-то должен был нам об этом гораздо раньше сказать. Никто ничего не сказал — мол, делайте так или иначе", — сказал Техва, не соглашаясь, что команда чего-то нарушила.

По его мнению, самоизоляция состоит в том, что команда в гостинице изолирована от остального мира, но внутри команды игроки могут между собой общаться. Футбольный союз считает, что футболисты должны были находиться в строгой индивидуальной изоляции.

"Я увидел информацию о нарушении требований изоляции первый раз сегодня из заголовка сайта Soccernet.ee. Поверьте мне: то, как "Калью" готовился в матчу еврокубка, было известно и футбольному союзу, и Департаменту здоровья", — уверяет президент клуба.

"Клубный врач находился в команде, наблюдал за игроками. Ни у кого никаких симптомов не было. К тому же первые два тестирования были отрицательными. Не соответствует действительности, что ситуация возникла из-за того, что мы нарушили правила самоизоляции", — повторил Техва и задал риторический вопрос: как можно находится на самоизоляции, если перед игрой, 26 августа, они провели тренировку. "Это всё чистая демагогия. Когда все показывают друг на друга пальцем".

Как уже сообщалось, запланированный в Таллинне на 27 августа матч Лиги Европы со словенским клубом "Мура" перенесен на 10 сентября, он должен пройти в Венгрии. По словам Техва, сейчас трудно сказать, сможет ли "Калью" поехать на игру или нет. Обязанность по организации встречи по-прежнему возложена на "Калью".

"Чтобы играть, нужно к матчу готовиться. Сейчас выясняется, что мы не можем проводить тренировки. Международные правила гласят, что встреча может состояться, если в команде есть как минимум 13 игроков с отрицательным тестом на коронавирус. Исходя из этой логики, игра могла бы состояться, потому что 13 футболистов мы наберем. Может быть, некоторые инфицированные игроки через 5 дней получат при тестировании отрицательный результат. Через пару дней посмотрим, сможем ли мы поехать в Венгрию".