Президент "Нарва Транс": нашим тренером хотят стать и эстонские футболисты

Вчера ”Нарва Транс” победил в национальном чемпионате впервые с его старта. Сейчас нарвитяне на последнем месте. Из 11 игр — 7 поражений, 3 ничьих и одна победа — над ”Пайде”.

”Была тяжелая игра. Слишком короткий перерыв после кубковой игры с ”Флорой” (матч был 4 июля в Таллинне, столичный клуб победил 2:1 — RusDelfi). Вчера в первом тайме у нас было преимущество. Во втором наши футболисты уже подустали, было сложнее, так как не успели восстановиться. Отрадно, что выстояли и добились победы, которую уже давно заслуживали”, — прокомментировал итоги поединка президент клуба Николай Бурдаков специально для RusDelfi.

По ходу сезона Бурдаков сменил тренера — вместе турка Генка Озджана исполнять обязанности рулевого стали лучший бомбардир Эстонии Максим Грузнов и легенда клуба Олег Курочкин. Поговаривают, что именно Грузнов может стать постоянным тренером ”Транса”. Глава клуба это отрицает.

”Нет, Максим Грузном не останется на посту главного тренера. У него нет тренерской категории PRO, которую требует Эстонский футбольный союз. Не то, что он плохой тренер, просто он им не может быть по документам”, — ответил Бурдаков.

Говоря о новом тренере, Бурдаков заверил, вариантов — очень много. ”Нужно не ошибиться с выбором. Есть разные предложения, кандидатуры. Честно, каждый день приходят заявки — свое CV нам отправило около 10-20 человек. Даже бывшие эстонские игроки хотят быть тренером ”Транса”. Сами мы общаемся как с российскими, так и с иностранными специалистами”, — резюмирует Бурдаков.