Президент ЭФС Похлак ищет нового тренера для сборной Эстонии

Под руководством Карела Воолайда сборная Эстонии провела 13 матчей в которых не одержала ни одной победы. 3 ничьи и 10 поражений - таков баланс ее выступления за последние 15 месяцев.

Доживем до декабря

Контракт тренера с ЭФС истекает по окончании матча с Грузией, но уже давно в футбольном сообществе идут разговоры о необходимости нового тренера для национальной команды. Не отрицает это и президент Футбольного союза Айвар Похлак.

"Хотелось бы, чтобы к середине декабря ситуация прояснилась и мы быстро приняли бы решение", - сказал Похлак в интервью Delfi Sport.

В марте 2021 года сборная Эстонии начнет выступление в отборочном турнире чемпионата мира. Жеребьевка пройдет 7 декабря.

УЕФА уменьшает призовые?

В предыдущем розыгрыше Лиги наций, который проходил в 2018 году, сборная Эстонии также заняла последнее место в третьем по силе дивизионе и должна была опуститься к карликам европейского футбола (Андорра, Сан-Марино, Гибралтар). УЕФА, однако, реформировал состав групп и эстонская команда сохранила за собой прописку в Лиге С.

За участие в Лиге С УЕФА выплачивает национальным федерациям по 1,1 млн евро, в Лиге D гонорар составляет 750 000 евро.

Правда, пандемия коронавируса может скорректировать эти выплаты. В британской прессе недавно сообщалось, что УЕФА на ближайшие 5 лет уменьшит размер призовых в Лиге чемпионов и Лиге Европы.