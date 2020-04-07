Президент ЭФС Похлак: чемпионат Эстонии может возобновиться в 2021 году

Коронавирусный кризис повлиял на все сферы жизни. В спорте также ожидается финансовый спад. В интервью Eesti Päevaleht президент Футбольного союза Айвар Похлак отметил, что потеря доходов затронет (кого-то раньше, кого-то позже) и футбольные клубы. По его словам, без государственной помощи не обойтись, но эта помощь не является необоснованной.

- За последние три года ЭФС и футбольные клубы заплатили государству в качестве налога на рабочую силу 11 миллионов евро - для командных видов спорта это очень большая сумма. Мы были лояльны к государству, когда выплата стипендий была объявлена незаконной. Теперь мы ожидаем лояльного отношения к нам.

- Сколько сценариев развития сезона рассматривает Футбольный союз?

- У нас три детальных плана для оптимистического сценария - это в том случае, если мы сможем продолжить матчи чемпионата страны и Кубка Эстонии не позднее 1 июня.

В то же время у нас есть понимание, какая ситуация возможна, если оптимистичный сценарий не сработает. Разделил бы этот момент на две части: на случай, если мы сможем возобновить сезон не позднее 1 сентября, и на случай, если игры придется переносить на более поздний срок. Мы начнем обсуждать последние два плана с клубами и в правлении - назовем его средний и пессимистичный - в начале мая, когда появится понимание, что такие сценарии могут произойти.

При необходимости за один календарный год можно будет сыграть и два чемпионата: если возникнет необходимость распределить места в еврокубках, то мы могли бы возобновить нынешний сезон в феврале 2021 года.

- Какова вероятность, что матчи чемпионата Эстонии можно будет возобновить без зрителей?

- Если ситуация в стране это позволяет, мы начнем сезон без зрителей. Такое решение уже было принято и согласовано с клубами до введения чрезвычайного положения.

- Осенью у сборной Эстонии запланированы поединки в рамках Лиги наций. Может ли так случиться, что наши футболисты в этом году так и не сыграют ни одного матча?

- Может произойти. До тех пор, пока будет возможность, постараемся сохранить осенние окна в календаре для игр сборной, поскольку перенести игры Лиги наций на 2021 год очень сложно.