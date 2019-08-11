Прерванный полет. 40 лет назад погиб "Пахтакор"

В 13:35 в небе над Днепродзержинском (сейчас это украинский город Каменское) самолет Ту-134А под углом 90 градусов врезался в точно такую же "тушку". В катастрофе погибло 88 пассажиров рейса Челябинск — Воронеж — Кишинев и 77 пассажиров рейса Ташкент — Донецк — Минск.

На рейсе из Ташкента летели на матч с минским "Динамо" 14 игроков клуба "Пахтакор", команды из высшей футбольной лиги СССР, плюс их тренер, массажист и администратор команды.

При расследовании причин трагедии эксперты не нашли технических нарушений в обслуживании и эксплуатации самолетов. Но были найдены многочисленные мелкие нарушения в работе диспетчеров Харьковского аэропорта, которые вели борта и дали им неправильные указания по курсу и высоте его прохождения.

"Действия диспетчеров Жуковского и Сумского по управлению самолетами, с учетом допущенных ими отклонений и нарушений НПП-ГА (Наставления по производству полетов гражданской авиации), технологии работы и должностной инструкции оказали прямое влияние на возникновение аварийной ситуации и развитие ее в катастрофическую с последующим столкновением в воздухе." — так было написано в заключении экспертной комиссии. Жуковский и Сумской были осуждены на 15 лет лишения свободы каждый.

Для "Пахтакора" спортивными властями была выпущена специальная директива, которая защищала его от вылета в более низкую лигу на 3 сезона. Также команда была усилена добровольцами из других клубов, чтобы было кому выходить на поле в оставшихся играх чемпионата.