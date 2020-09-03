Правительство Эстонии смягчило требования по коронавирусу для игроков команд сильнейших дивизионов

Правительство ввело спецправило, которое позволяет спортсменам, тренерам и членам команды, которых связывают профессиональные отношения с клубом из эстонской лиги мастеров, а также лицам, которые связаны с повседневной тренировочной деятельностью спортсмена уровня эстонской сборной, въезжать в Эстонию без 14-дневного ограничения на свободу передвижения, если их результат теста на COVID-19 будет отрицательным.

”За эстонские клубы выступают не только граждане Эстонии, но и представители многих других стран, в том числе третьих”, — сказал министр культуры Тынис Лукас. ”Для того, чтобы эстонские спортсмены и клубы могли участвовать в международных соревнованиях, и необходимо это правило”, — подчеркнул он.

Прибывающие в Эстонию спортсмены должны сделать тест на COVID-19 и вплоть до получения результатов теста соблюдать правила самоизоляции. В случае, если результат теста будет негативным, на них не будет распространяться правило о соблюдении самоизоляции в течение 14 дней.

Распоряжение вступает в силу с завтрашнего дня, 4 сентября 2020 года.

Коммуникационное бюро правительства опубликует распоряжение и пояснительную записку к нему на домашней странице правительства и сайте kriis.ee. Русский перевод распоряжения будет доступен в ближайшее время на странице Riigi Teataja, посвященной кризису, вызванному пандемией COVID-19. Прямой выход на страницу возможен с русской версии сайте kriis.ee/ru.

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