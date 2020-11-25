"Позвони мне в Москву, Диего". Анне Вески о несостоявшейся встрече с Марадоной

Знаменитому аргентинскому футболисту Диего Марадоне, скончавшемуся в возрасте 60 лет, был посвящен музыкальный шлягер "Самба с Марадоной", первой исполнительницей которого стала звезда эстонской эстрады Анне Вески.
"Печальная новость - о смерти Марадоны я еще не слышала", - такими были первые слова Вески, когда мы попросили ее рассказать историю создания музыкального шлягера.
- Премьера песни состоялась, если мне не изменяет память, в 1987 году в передаче советского телевидения "Футбольное обозрение". Песня быстро завоевала популярность - я исполняла ее на всех сольных концертах. Музыку написал композитор Руслан Горобец - стихи поэта Михаила Танича. К сожалению, их тоже сегодня уже нет в живых.
- Вы наверняка видели игру Марадоны по телевидению. Какое впечатление он производил? - Это был суперигрок. "Марадона танцует соло, остальные – кордебалет", - эти слова точно отражают суть футбола того периода.
- В песне звучат слова "Позвони мне в Москву, Диего, спросишь Аню - тебе дадут". - Песня была приурочена к приезду Марадоны в СССР, но эта поездка не состоялась. Я часто выступала в то время в Москве, вот Танич и вставил слова про Аню.
- С Марадоной Вам встретиться так и не удалось? - Он приезжал на чемпионат мира по футболу, который проходил в 2018 году на стадионах России, но меня там не было.
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