10.10.2019, 11:45
Поздравляем! Экс-футболист сборной Эстонии стал отцом
ФК "Инфонет" сообщил о радостном событии в жизни бывшего нападающего сборной Эстонии по футболу Владимира Воскобойникова.
ФК "Инфонет" сообщил о радостном событии в жизни бывшего нападающего сборной Эстонии по футболу Владимира Воскобойникова.
"От всего клуба поздравляем семью нашего тренера и спортивного директора Владимира Воскобойникова с рождением дочери. Желаем расти бодрыми, здоровыми и сильными".
Воскобойников сыграл за сборную Эстонии 36 матчей, в которых забил 4 мяча.
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