10.10.2019, 11:45

Поздравляем! Экс-футболист сборной Эстонии стал отцом


rus.delfi.ee
EST 4
Vladimir Voskoboinikov
Vladimir VoskoboinikovFOTO: Marko Mumm

ФК "Инфонет" сообщил о радостном событии в жизни бывшего нападающего сборной Эстонии по футболу Владимира Воскобойникова.

"От всего клуба поздравляем семью нашего тренера и спортивного директора Владимира Воскобойникова с рождением дочери. Желаем расти бодрыми, здоровыми и сильными".

Воскобойников сыграл за сборную Эстонии 36 матчей, в которых забил 4 мяча.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: