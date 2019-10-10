Поздравляем! Экс-футболист сборной Эстонии стал отцом

"От всего клуба поздравляем семью нашего тренера и спортивного директора Владимира Воскобойникова с рождением дочери. Желаем расти бодрыми, здоровыми и сильными".

Воскобойников сыграл за сборную Эстонии 36 матчей, в которых забил 4 мяча.