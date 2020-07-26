Последний тур английской премьер-лиги определили участников Лиги чемпионов. К "Ливерпулю" и "МанСити" присоединились "Челси" и "МЮ"

В заключительном туре АПЛ ”Челси” обыграл ”Вулверхэмптон” (2:0), а ”Манчестер Юнайтед” — ”Лестер” (2:0). Таким образом, манкунианцы и ”синие” сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов-2020/21, заняв в чемпионате Англии 3-е и 4-е места соответственно.
Ранее участие в Лиге чемпионов себе обеспечили ”Ливерпуль”, ставший чемпионом АПЛ, и ”Манчестер Сити”, занявший второе место. 8-е, рекордно низкое за последние 25 лет выступлений в чемпионате страны, занял лондонский ”Арсенал”.
В Чемпионшип вылетели ”Борнмут”, ”Уотфорд”, а также ”Норвич”. В турнирной таблице АПЛ ”Борнмут” занял 18-е место, ”Уотфорд” — 19-е (обе команды набрали по 34 очка), ”Норвич” — 20-е.
”Астон Вилла” с 35 баллами расположилась на 17-й позиции и осталась в Премьер-лиге.
Итоговая таблицаионат
Англии: ТаблицаПлная
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
З
|
-
|
П
|
О
|
1.
|
Ливерпуль
|
38
|
32
|
3
|
3
|
85
|
-
|
33
|
99
|
2.
|
Манчестер Сити
|
38
|
26
|
3
|
9
|
102
|
-
|
35
|
81
|
3.
|
Манчестер Юн
|
38
|
18
|
12
|
8
|
66
|
-
|
36
|
66
|
4.
|
Челси
|
38
|
20
|
6
|
12
|
69
|
-
|
54
|
66
|
5.
|
Лестер
|
38
|
18
|
8
|
12
|
67
|
-
|
41
|
62
|
6.
|
Тоттенхэм
|
38
|
16
|
11
|
11
|
61
|
-
|
47
|
59
|
7.
|
Вулверхэмптон
|
38
|
15
|
14
|
9
|
51
|
-
|
40
|
59
|
8.
|
Арсенал
|
38
|
14
|
14
|
10
|
56
|
-
|
48
|
56
|
9.
|
Шеффилд Ю
|
38
|
14
|
12
|
12
|
39
|
-
|
39
|
54
|
10.
|
Бернли
|
38
|
15
|
9
|
14
|
43
|
-
|
50
|
54
|
11.
|
Саутгемптон
|
38
|
15
|
7
|
16
|
51
|
-
|
60
|
52
|
12.
|
Эвертон
|
38
|
13
|
10
|
15
|
44
|
-
|
56
|
49
|
13.
|
Ньюкасл
|
38
|
11
|
11
|
16
|
38
|
-
|
58
|
44
|
14.
|
Кристал Пэлэс
|
38
|
11
|
10
|
17
|
31
|
-
|
50
|
43
|
15.
|
Брайтон
|
38
|
9
|
14
|
15
|
39
|
-
|
54
|
41
|
16.
|
Вест Хэм
|
38
|
10
|
9
|
19
|
49
|
-
|
62
|
39
|
17.
|
Астон Вилла
|
38
|
9
|
8
|
21
|
41
|
-
|
67
|
35
|
18.
|
Борнмут
|
38
|
9
|
7
|
22
|
40
|
-
|
65
|
34
|
19.
|
Уотфорд
|
38
|
8
|
10
|
20
|
36
|
-
|
64
|
34
|
20.
|
Норвич
|
38
|
5
|
6
|
27
|
26
|
-
|
75
|
21
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