26.07.2020, 21:30

Последний тур английской премьер-лиги определили участников Лиги чемпионов. К "Ливерпулю" и "МанСити" присоединились "Челси" и "МЮ"

 (1)
EST
Тэмми Абрам из "Челси" сыграет в будущем сезоне в Лиге чемпионов
Тэмми Абрам из "Челси" сыграет в будущем сезоне в Лиге чемпионовФото: SCS/Sander Chamid

В заключительном туре чемпионата Англии по футболу окончательно определились участники еврокубков, а также команды, которым суждено покинуть премьер-лигу.

В заключительном туре АПЛЧелси” обыграл ”Вулверхэмптон” (2:0), а ”Манчестер Юнайтед” — ”Лестер” (2:0). Таким образом, манкунианцы и ”синие” сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов-2020/21, заняв в чемпионате Англии 3-е и 4-е места соответственно.

Ранее участие в Лиге чемпионов себе обеспечили ”Ливерпуль”, ставший чемпионом АПЛ, и ”Манчестер Сити”, занявший второе место. 8-е, рекордно низкое за последние 25 лет выступлений в чемпионате страны, занял лондонский ”Арсенал”.

Читайте также:

В Чемпионшип вылетели ”Борнмут”, ”Уотфорд”, а также ”Норвич”. В турнирной таблице АПЛ ”Борнмут” занял 18-е место, ”Уотфорд” — 19-е (обе команды набрали по 34 очка), ”Норвич” — 20-е.

”Астон Вилла” с 35 баллами расположилась на 17-й позиции и осталась в Премьер-лиге.

Итоговая таблицаионат

Англии: ТаблицаПлная


И

В

Н

П

З

-

П

О

1.

Ливерпуль

38

32

3

3

85

-

33

99

2.

Манчестер Сити

38

26

3

9

102

-

35

81

3.

Манчестер Юн

38

18

12

8

66

-

36

66

4.

Челси

38

20

6

12

69

-

54

66

5.

Лестер

38

18

8

12

67

-

41

62

6.

Тоттенхэм

38

16

11

11

61

-

47

59

7.

Вулверхэмптон

38

15

14

9

51

-

40

59

8.

Арсенал

38

14

14

10

56

-

48

56

9.

Шеффилд Ю

38

14

12

12

39

-

39

54

10.

Бернли

38

15

9

14

43

-

50

54

11.

Саутгемптон

38

15

7

16

51

-

60

52

12.

Эвертон

38

13

10

15

44

-

56

49

13.

Ньюкасл

38

11

11

16

38

-

58

44

14.

Кристал Пэлэс

38

11

10

17

31

-

50

43

15.

Брайтон

38

9

14

15

39

-

54

41

16.

Вест Хэм

38

10

9

19

49

-

62

39

17.

Астон Вилла

38

9

8

21

41

-

67

35

18.

Борнмут

38

9

7

22

40

-

65

34

19.

Уотфорд

38

8

10

20

36

-

64

34

20.

Норвич

38

5

6

27

26

-

75

21
Читайте также: