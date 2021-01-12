12.01.2021, 23:35
После матча со сборной Эстонией "Ференцварош" угодил в ДТП
Венгерский "Ференцварош, обыгравший в товарищеском поединке футболистов сборной Эстонии - 1:0, после матча в испанской Марбелье угодил в ДТП.
Венгерский "Ференцварош, обыгравший в товарищеском поединке футболистов сборной Эстонии - 1:0, после матча в испанской Марбелье угодил в ДТП.
Водитель автобуса венгерского клуба, двигаясь задним ходом, сбил местного жителя. Врач "Ференцвароша" оказал испанцу до прибытия медиков первую помощь.
Пострадавший избежал серьезных травм, но для дальнейшего осмотра он был доставлен в больницу.
Прибывшая на место ДТП полиция взяла у водителя автобуса венгерского клуба тест на алкоголь. Опьянения не обнаружено.
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