"Порту" шокировал Роналду, Холанд расправился с "Севильей"

"Ювентус" во главе с Криштиану Роналду считается фаворитом противостояния, однако первый матч в Португалии сложился для гранда итальянского футбола неудачно.

Уже на второй минуте поединка "Порту" открыл счет. Через 20 секунд после начала второго тайма португальцы забили еще один мяч. "Ювентус" много атаковал, но сумел лишь сократить разрыв в счете.

Во втором матче дня испанская "Севилья" проиграла дома дортмундской "Боруссии" - 2:3 (1:3). В составе гостей в первом тайме дважды отличился 20-летний норвежский талант Эрлинг Холанд.

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в первой половине марта.

Лига чемпионов - 1/8 финала (первые матчи)

16 февраля (вторник)

Лейпциг (Германия) — Ливерпуль (Англия) 0:2

Барселона (Испания) — ПСЖ (Франция) 1:4

17 февраля (среда)

Порту (Португалия) — Ювентус (Италия) 2:1

Севилья (Испания) — Боруссия Д (Германия) 2:3

23 февраля (вторник)

22:00 Лацио (Италия) — Бавария (Германия)

22:00 Атлетико (Испания) — Челси (Англия)

24 февраля (среда)

22:00 Боруссия М (Германия) — Манчестер Сити (Англия)

22:00 Аталанта (Италия) — Реал (Испания)