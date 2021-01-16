Порнозвезда успешно дебютировала в чемпионате Англии

В чемпионате Англии по футболу "Вест Хэм" победил на своем поле "Бернли" - 1:0 (1:0). Накануне матча в совет директоров "Вест Хэма" была включена порнозвезда британского масштаба Эмма Бентон-Хьюз, которая является гражданской женой совладельца лондонского клуба Дэвида Салливана.
Пара длительное время живет вместе и имеет двух общих детей. 55-летняя Эмма сколотила капитал в порноиндустрии - сначала она снималась в качестве актрисы в фильмах для взрослых, а затем занялась режиссурой.
West Ham, dai film porno alla dirigenza: chi è Eve Vorley: L'imprenditrice inglese è passata in pochi anni dal set di "Naked Neighbours" al Consiglio di amministrazione della società londinese guidata da David Sullivan https://t.co/rguxUhG5jKpic.twitter.com/QENFdPr3gg
Во время работы в кино Эмма познакомилась с мультимиллионером Салливаном, который часть своего состояния сколотил благодаря порнобизнесу - он владел сетью магазинов для взрослых и выпускал эротические журналы.
Салливан является совладельцем "Вест Хэма" с 2008 года. За это время клуб пару раз выходил в Лигу Европу, но быстро вылетал в квалификации. Фанаты "Вест Хэма" жестко критикуют босса за неумелое руководство клубом.
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