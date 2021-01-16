Порнозвезда успешно дебютировала в чемпионате Англии

Пара длительное время живет вместе и имеет двух общих детей. 55-летняя Эмма сколотила капитал в порноиндустрии - сначала она снималась в качестве актрисы в фильмах для взрослых, а затем занялась режиссурой.

West Ham, dai film porno alla dirigenza: chi è Eve Vorley: L'imprenditrice inglese è passata in pochi anni dal set di "Naked Neighbours" al Consiglio di amministrazione della società londinese guidata da David Sullivan https://t.co/rguxUhG5jK pic.twitter.com/QENFdPr3gg — sportlive (@sportli26181512) January 12, 2021

Во время работы в кино Эмма познакомилась с мультимиллионером Салливаном, который часть своего состояния сколотил благодаря порнобизнесу - он владел сетью магазинов для взрослых и выпускал эротические журналы.

Салливан является совладельцем "Вест Хэма" с 2008 года. За это время клуб пару раз выходил в Лигу Европу, но быстро вылетал в квалификации. Фанаты "Вест Хэма" жестко критикуют босса за неумелое руководство клубом.