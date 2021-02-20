Поражение "Космоса", рекорд "СМС Раха" и выход в полуфинал "Нарвы Юнайтед"

Лидер первенства "СМС Раха" установил рекорд чемпионата, разгромив в гостях "Динамо" (Румму) - 18:3 (4:1). Самым результативным игроком матча в Кохила стал Эрвин Стюф, забивший 6 мячей. По 4 раза успеха добивались Александр Сорокин и Евгений Меркурьев.

Занимающая второе место в турнирной таблице "Нарва Юнайтед" победила дома "Кохила" - 7:4 (4:0). Эта победа досрочно вывела нарвскую команду в полуфинал чемпионата Эстонии. Сразу два игрока хозяев паркета Валерий Смелков и Семен Федотов были удалены с площадки.